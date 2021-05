'Jupiter's Legacy', 'Mythic Quest' y 'Pose', entre los estrenos de la semana del 3/5

El mes de mayo no tarda en despegar y nos brinda un buen puñado de lanzamientos interesantes nada más arrancar.

Alejandro Rodera

Nos espera una semana de emociones fuertes en el terreno de las series. Aunque es más que evidente que el volumen de estrenos ha disminuido con la pandemia, las plataformas de streaming han refinado sus calendarios para alegrarnos el arranque de mayo. Por ejemplo, Disney+ tratará de contentar a diferentes tipos de espectadores con el lanzamiento de 'Estación 19', spin-off de 'Anatomía de Grey', y el de 'La remesa mala', la nueva serie de animación de 'Star Wars'.

Netflix también hará gala de su carácter ecléctico saltando del regreso de 'Selena: La serie', que sigue explorando la vida de la cantante en su segunda temporada, al estreno de 'Jupiter's Legacy', la primera serie nacida del acuerdo del servicio digital con Mark Millar, que ha tratado de componer el proyecto de superhéroes más ambicioso hasta la fecha. O al menos eso ha afirmado él mismo.

HBO España no será menos y presumirá de dualidad con la sexta temporada de 'Legends of Tomorrow' y la tercera y última de 'Pose'. Por último, Amazon Prime Video se apoya en J Balvin con el documental 'The Boy From Medellín', Movistar+ viaja al siglo XIX con 'Belgravia' y Apple TV+ vive el retorno de una de sus mejores comedias, 'Mythic Quest', que vuelve a navegar entre el humor, las referencias a los videojuegos y ciertos desvíos dramáticos.