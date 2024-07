Kiko Matamoros explota contra Terelu Campos al descubrir que lo llama Shrek: "Fiona es idéntica a ti"

TEN |

Los dardos entre las Campos y los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh' no cesan. Desde que dejaran de ser compañeros tras la salida de Telecinco, muchos han sido los desencuentros que han protagonizado colaboradores como Belén Esteban con las hijas de María Teresa Campos. El último de ellos ha sido Kiko Matamoros, que ha estallado tras descubrir el presunto mote con el que Terelu Campos se refiere a él.

En la tarde del miércoles 17 de julio, Marta Riesco era la encargada de desvelar mediante una fotografía el personaje con el que la mayor de las Campos compara a Matamoros en su círculo más cercano. "Shrek", reconoció rápidamente María Patiño en la imagen. "Pero, ¿esta pedazo de lerda? Al respeto no me va a faltar", empezó a enfadarse Matamoros con Terelu Campos. Sin embargo, el colaborador estuvo rápido al contraatacar con otro símil para ella: "Precisamente has ido a elegir un personaje que tiene una novia que es idéntica a ti: Fiona. Idéntica", expresaba mientras el resto reían.

"Que alguien consiga una foto de tu entrada en el Ritz el día de mi boda y ponga una foto de Fiona al lado. Que lo hagan, por favor", pedía Matamoros. Las redes no tardaron en hacer la comparativa de Fiona con la mayor de las Campos, que el día del enlace de Matamoros con Marta López llevaba precisamente un vestido verde, como la novia de Shrek. Y parece ser que la cosa tampoco se quedará ahí, pues el programa del jueves 18 de julio lleva por título "Desde hoy Terelu es Fiona", acompañada de un montaje de ella caracterizada como la ogresa verde.