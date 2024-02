'La isla de las tentaciones 7' despierta a María de su letargo con la peligrosa entrada de Álvaro Boix

Fernando S. Palenzuela |

Si los participantes de 'La isla de las tentaciones' no van a dar juego, ya se encarga el programa de crearles trama. Esto es lo que ha ocurrido con María, quien no sentía tentación por ningún soltero. Para remediarlo, han metido a Álvaro Boix, con el que tuvo una historia en el pasado y que supuso un punto de inflexión en su relación con David. Aunque en un principio a ella no le hizo gracia encontrárselo, sí que después confesó que podría ser una tentación.

Otro de los momentos más destacados fue cuando Marieta entró en cólera al ver un beso de Álex Girona y Gabriela durante la hoguera de María. La participante no se esperaba eso y la sacó por completo de sus casillas. Otra de las jugarretas del programa para dinamizar las tramas ha sido la carpeta creada entre Ruth y Mariona, lo que ha dejado a sus novios totalmente descolocados.

Precisamente Niko se encuentra muy mal en la isla y ha llegado a decir que no sabe qué hace ahí, pues tan solo ve imágenes de su novia dirigiéndose a él de forma despectiva. El colombiano cada vez tiene más presente la idea de que se va a ir del reality sin pareja.