Sergio Soriano |

La novena gala de 'La isla de las tentaciones 5' volvió a poner sobre la mesa el complejo ámbito de las relaciones de pareja. Sin embargo, también hemos podido ver que el entorno resulta más que relevante respecto a las decisiones a tomar. En este contexto, podemos mencionar que Mario González tiene a veces comportamientos de lo más tóxicos para con su compañeros de Villa Paraíso y, sobre todo, con Samuel Chávez.

El participante no para de opinar sobre la relación de Samu y Tania Deniz a consecuencia de las infidelidades de la participante. Es más, su acercamiento a Hugo Paz es cada vez más próximo hasta el punto de no parar de besarse en todo momento, aunque no han pasado el límite de mantener relaciones íntimas. Sin embargo, ella todavía piensa que su historia de pareja puede terminar llegando a buen puerto, aunque parece del todo complicado.

¿Tiene sentido que Mario incite a Samuel para que sea infiel a su pareja si él no lo considera oportuno? De hecho, llegó a decirle que iba a quedar como un "parguelas" ante los espectadores si no llegaba a tener algo más con alguna de las tentadoras de su villa. Tiempo después de esos comentarios de lo más innecesarios, González desató la furia contra la tablet del programa con una patada.