'Gran Hermano 19' inició su última semana en la gala del jueves 12 de diciembre, con una doble expulsión en la misma noche, protagonizadas por los dos concursantes menos votados entre los seis finalistas. En primer lugar, fue Nerea Minguela quien vio concluido su concurso al reunir solo el 4% de los votos, tras lo cual, ya en la recta final de la cita, fue Edi Insua el que siguió los pasos de la madrileña al quedar como quinto clasificado con el 6% de los votos.

Jorge Javier anuncia una segunda expulsión a los finalistas de 'Gran hermano 19'

Tras anunciarles la segunda expulsión de la noche, los cinco últimos finalistas regresaron a la sala de expulsión, condespués de la marcha de Nerea. Ruvens Pérez Juan Luis Quintana fueron entonces los primeros en descubrir que seguirían en el concurso. ", el que valoren todo mi proceso y evolución en el programa, porque esto es un sueño, es especial y dice mucho para mí", declaró el madrileño, mientras que

Ambos concursantes se despidieron entonces de sus compañeros Edi, Óscar Landa y Violeta Crespo, quienes descubrieron minutos después la salvación del vasco. "De verdad que me alegro de haberte conocido", manifestó Edi, antes de pedir a su compañero que cuidara de Violeta, seguro de que sería él el próximo expulsado. El gallego, de hecho, estuvo consolando a la manchega a solas, dado que se quedaba por segunda vez consecutiva en la cuerda floja con uno de sus mayores apoyos en la casa: "Cuando llegaste, lo hiciste sola. Tu ilusión era estar en 'Gran hermano', eres una chica fuerte, competitiva y luchadora".

"Me siento afortunado por conocerla"

"Somos afortunados, estar aquí ya es un privilegio y simplemente ahora son días. Entiendo que es duro separarnos hoy, pero no pasa nada. Me siento afortunado por conocerla, lo único que quiero es que se quede ella y que disfrute la experiencia al máximo", declaró Edi, seguro de su marcha, mientras Violeta no podía controlar el llanto y no dudó en compartir su miedo "a perderlo". Un temor que, de hecho, fue la causa de un rifirrafe en la pareja el día anterior, cuando sus expectativas sobre lo que podría ocurrir una vez fuera del concurso levantaron ampollas entre ambos.

Tras pasar sus últimos minutos juntos fuera de la casa entre palabras cariñosas, abrazos y besos, Edi y Violeta se declararon oficialmente pareja justo antes de conocer la expulsión del gallego. "Siéntete orgullosa del concurso que estás haciendo y de quien eres, yo te voy a defender a muerte fuera", animó el expulsado a Violeta, "muy orgulloso" de ella y con la promesa de que "te voy a esperar fuera". Además, por último, Edi pudo despedirse de la casa y del Súper, acompañado por su pareja: "Muchísimas gracias, de todo corazón. Es una de las mejores experiencias de mi vida y estoy súper contento de haber participado, espero haber estado a la altura".