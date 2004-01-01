'La isla de las tentaciones' comparte el primer vistazo a las parejas de la décima edición

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'La isla de las tentaciones' prepara ya su vuelta a Telecinco. "La prueba de amor más exigente de la televisión" recibirá a nuevas parejas y solteros que tratarán de vencer a la tentación. Sandra Barneda volverá a estar al frente de la décima temporada del programa, que ya ha mostrado las primeras imágenes de las parejas.

En el vídeo, que se lanzó por primera vez durante la segunda entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie', se ve a cinco parejas con perfiles semejantes a los participantes de años anteriores. Todo apunta a que la nueva edición llegará a la cadena de Fuencarral después de Semana Santa para que los capítulos finales se emitan en junio. El formato podría tomar el relevo de 'Casados a primera vista', que ofrecerá un debate final el próximo lunes 23 de marzo.

Es ya común que Telecinco recurra a 'La isla de las tentaciones' para levantar sus audiencias, ya que no es la primera vez que emite dos ediciones en una misma temporada televisiva. Junto a 'Supervivientes', es una de las pocas marcas que otorgan al grupo de comunicación unos resultados destacables que son más que necesarios en su momento actual. La cadena parece dispuesta a asumir los evidentes riesgos que conlleva la sobreexplotación de una marca que, desde su estreno en 2020, va camino de emitir su décima edición.