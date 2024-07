Lydia Lozano estalla contra Terelu Campos y 'Ni que fuéramos' recuerda su "altiva" actitud en Netflix

Canal Quickie |

El 17 de julio de 2024, 'Ni que fuéramos Shhh' arrancaba el programa hablando de nuevo sobre el clan de las Campos. Comentando los titulares de Belén Esteban en una revista, los colaboradores del programa de Ten han reaccionado al bloqueo de 'La Patrona' a Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio. A raíz de sus palabras, Lydia Lozano recordó lo complicado que fue trabajar con Terelu Campos en '¡Sálvese quien pueda!'.

"Todos hacemos una crítica a Terelu Campos y yo termino llorando al final del autobús con ella. Da un giro a su cabeza y toma conciencia de que está sola, me dio pena a pesar de que todos decíais verdades como puños", decía la presentadora Patiño, sacando a relucir el 'Yo nunca, nunca' del show de Netflix.

"Hace conciencia porque estaba sola, no hace conciencia de lo insoportable que fue. Yo digo que a mí esta señora no me ha hecho ni puñetero caso cuando era presentadora, me cortaba, no le importaban nada mis relatos y luego fue un auténtico coñazo", saltaba Lydia Lozano, criticando cómo la trataba Terelu Campos en el plató de 'Sálvame'. "A partir de ahí cambió la actitud", decía Patiño. "Era altiva, sobrada, insoportable", puntualizaba Kiko Matamoros, desmintiendo que cambiase su forma de ser durante el rodaje del reality.