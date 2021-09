Adolfo se enfrentará en esta nueva temporada a la llegada de sus padres, que aún no saben algún secretito de su hijo.

Sergio Navarro

Al final de la primera temporada vimos cómo Adolfo había conseguido su propósito con la ayuda de Ana. Así, se ha podido quedar en España y continuar de esta manera en la segunda temporada de 'ByAnaMilán'. Hablamos con Marcelo Converti, el actor que le da vida al personaje, para que nos cuente todo lo que le depara en esta nueva tanda de capítulos en lo relacionado con el trabajo, familia y amor. Respecto al trabajo, sabemos que comenzará a trabajar como chef en el restaurante que abre Rebeca; en cuanto al amor, Converti prefiere no decir nada acerca de si Adolfo tendrá pareja en esta temporada; y sobre la familia, está a punto de recibir la visita de sus padres, generando "una situación bastante particular porque tiene unos secretetitos que aún no les ha contado", tal y como él mismo cuenta en la entrevista.

Titulares de Marcelo Converti