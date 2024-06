Marta Riesco consigue hablar en directo con Carlo Costanzia en 'Ni que fuéramos Shhh'

Canal Quickie |

Marta Riesco se ha llevado una sorpresa cuando ha acudido al domicilio de Carlo Costanzia y mientras hablaba con sus compañeros de plató el propio Costanzia ha salido a recibirla: "Estáis aquí que casi tocas a mi puerta, que es un bajo". El padre del bebé que espera Alejandra Rubio se ha quejado de que Riesco estuviese en una "propiedad privada".

"Carlo estoy en la calle, ¿no te acuerdas de mí?", preguntaba Riesco, desvergonzada con la negativa de Costanzia. El hijo de Mar Flores continuaba con que ya había avisado sus compañeros de otros medios que se habían acercado y de que ahí no se podía grabar: "Se lo he dicho a todos los que vienen aquí, yo no sé ni de qué cadena eres". Costanzia pedía que no grabasen su casa, porque es su "intimidad" y había ido gente a dar patadas a su puerta.

Riesco ha insistido en que le contestara un par de preguntas porque había ido hasta allí y hacía "calor", pero Costanzia se volvió a meter al domicilio. Después volvía a salir pidiendo que se marchasen, por lo que Riesco le preguntó que a qué hora iba a sacar a su perro para poderle entrevistar fuera de la propiedad privada. Además, manteniendo la calma la periodista le pedía a Costanzia que cuando saliese le sacase un vaso de agua para ella y el cámara. Mientras esperaba el agua, Marta Riesco ha podido hablar también con un vecino de Carlo Costanzia, llamado Jony.