El meteorólogo Doug Kammerer realizó la llamada porque sus hijos estaban solos en casa y no se iban a enterar de la llegada del tornado.

NBC

El meteorólogo Doug Kammerer se ha convertido en tendencia tras realizar una llamada a sus hijos en directo. Al parecer, mientras informaba a los espectadores sobre la situación climatológica, se dio cuenta de que un tornado se dirigía a su casa, por lo que, sin pensarlo, cogió rápidamente su teléfono móvil y llamó a sus hijos para que se pusieran a salvo.

"Kent, ¿estás ahí, colega? Oye, quiero que bajes al sótano. Tenemos una advertencia de tornado. Quiero asegurarme de que Cally y tú bajéis lo antes posible", les advirtió. "¿Ahora mismo?", le contestó su hijo, a lo que su padre le ordenó que cogiese a su hermana y se metiesen en el sótano durante 10-15 minutos.

Al terminar la llamada, Kammerer explicó a la audiencia lo que le llevó a realizar dicha acción: "He tenido que advertir a mis hijos porque sé lo que están haciendo en este momento, probablemente estén jugando online, y no están viendo esto". Más tarde, al darse cuenta de que se había hecho viral, se vio obligado a ampliar su explicación por redes sociales: ¡Los niños estaban solos en casa y sabía que no me estaban viendo en la televisión! Cuando vi que el tornado se acercaba mucho a mi casa supe que tenía que advertir a mis hijos", sentenció.