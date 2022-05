Najwa Nimri: "Algún fenómeno de 'LCDP' sigue, pero no sé cuál. Hay unicornios, gente de otros planetas... "

El 19 de mayo se estrena la segunda edición de 'Insiders' en Netflix, el reality que presenta Najwa Nimri.

Sergio Navarro

Najwa Nimri sigue disfrutando de los momentos más dulces de su carrera. Hace poco que se despidió de Alicia Sierra en 'La Casa de Papel', pero el fenómeno aún no se ha acabado, pues muchos seguidores siguen recordando el proyecto alrededor de todo el mundo. Después de este, ya han llegado tres proyectos más para la actriz. Rueda la segunda temporada de '30 monedas' para HBO España y tiene pendiente de estreno 'Sagrada familia', la nueva ficción de Manolo Caro para Netflix. Mientras tanto, en esa misma plataforma, el 19 de mayo se estrena la segunda edición del reality 'Insiders', que contará con nuevos concursantes que no saben que el concurso ha arrancado mucho antes de lo que ellos se imaginaban. La presentadora no sabe cómo ha quedado el resultado, pero está segura de que "se tienen que haber comido mucho la cabeza".

Titulares de Najwa Nimri