Por Almudena M. Lizana |

A finales de noviembre de 2024, Belén Rodríguez comunicaba que se alejaba de la televisión tras ser diagnosticada de un cáncer de garganta. Casi cinco meses después, la colaboradora de televisión regresa a la pequeña pantalla, incorporándose a su puesto en 'Fiesta'. Emma García recibía a la periodista con los brazos abiertos y muy emocionada con su regreso.

"Yo pensaba que estaba mejor anímicamente y estoy como triste. Ha sido entrar aquí y me he desubicado. Me ha dado el bajón. Es la primera actividad que hago que no está relacionada con el hospital. Es la primera tarde que estoy fuera de mi casa, fuera del hospital", contaba Belén Ro, sentándose junto a Emma y protagonizando una bonita entrevista.

Belén Ro en 'Fiesta'

"Me estaba empezando a recuperar, pero cogí un virus de estómago que he estado dos semanas que me moría. He sufrido mucho los 15 días del tratamiento. Perdí el gusto, me ha costado muchísimo. El tratamiento ha ido muy bien", detallaba la colaboradora de televisión, contando cómo ha perdido casi diez kilos por este último virus.

Su recuperación

"Yo sabía que tenía un bulto, pero ningún momento pensé que era una enferma de cáncer. (...) Pensaba que era una enfermedad mortal, y afortunadamente ya no equivale a muerte", reconoce Rodríguez, indicando que el tumor que le detectaron estaba en un estadio 3. Contaba entonces cómo fue su proceso y cómo optó por no quitarse la laringe entera, prefiriendo "35 sesiones de radio seguidas y tres quimioterapias".

Belén Ro y Emma García en 'Fiesta'

La presentadora de 'Fiesta' la animaba entonces a que contase uno de sus logros durante su recuperación. "Llevo tres meses sin fumar, afortunadamente no se me ha caído el pelo porque no era un cáncer hormonal", decía Belén Ro, reaccionando con una sonrisa a un vídeo que le había preparado el programa.