'Fuera de cobertura' volverá a Cuatro con su nueva temporada de la mano de Alejandra Andrade. El equipo, liderado por la periodista, viajará a otros países para resolver nuevas investigaciones con testimonios directos. Un formato dedicado al periodismo en estado puro que cuenta ya con cinco temporadas a sus espaldas desde su estreno en 2016.

El primer episodio de la sexta temporada se titula 'Terror en Texas', y abordará el impacto de las políticas ultraconservadoras que el gobernante Greg Abbott ha impuesto en el estado norteamericano. El equipo tratará de adentrarse en las redadas del ICE contra la migración con la presencia de familias que han sido perseguidas por la fuerza estadounidense. Asimismo, recogerá testimonios de mujeres y personas LGTBI, dos de los colectivos más penalizados por las políticas del gobierno del estado.

El programa tendrá un enfoque más internacional en esta nueva temporada, desplazándose a diferentes zonas del mundo. Japón o Francia serán dos de los escenarios en los que Alejandra Andrade tratará de descifrar distintos fenómenos culturales y sociales, como el caso de los 'Toyoko Kids' o el narcotráfico presente en algunos barrios de Marsella.

El formato viajará también a Bosnia y Herzegovina para acompañar a un grupo de españoles y analizar el fenómenos de las supuestas apariciones marianas en Medjugorje. Pero 'Fuera de cobertura' también abordará aspectos nacionales , como la situación de las familias que viven en una colonia del sur de Madrid en condiciones extremas a solo unos kilómetros de la capital.