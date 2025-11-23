Así suena la nueva versión de la sintonía de 'Sueños de libertad' interpretada por Malú

Atresmedia |

En un momento de lo más dulce para 'Sueños de libertad', que sigue en racha como una de las series más vistas de la televisión en España actualmente, Atresmedia ha unido fuerzas con Malú para lanzar el videoclip de la nueva versión de la sintonía, con el mismo nombre que la popular ficción, de cara a su próxima incorporación a la misma, por ahora sin fecha concreta.

De este modo, la artista toma el testigo de Marwán, encargado de poner la voz a la sintonía hasta el momento, interpretando una canción que él mismo escribió hace más de un año junto a Alejandro Martínez y Luís Ramiro, de cara a una "renovación" de la intro de la serie de la cual se desconoce si también cambiará el diseño. A modo de presentación, el videoclip muestra a Malú, primero vestida de blanco y luego de negro, en las principales localizaciones de 'Sueños de libertad', como son la casa y la fábrica de los De la Reina.

Antena 3 afianza así aún más su relación con la cantante, que actualmente forma parte de 'La Voz 2025' junto a Mika, Pablo López y Sebastián Yatra, aunque también ha formado parte de 'La Voz Kids' y 'La Voz All Stars', al igual que ha ejercido de jurado en 'Mask Singer: adivina quién canta'.

Asimismo, esta versión renovada de 'Sueños de libertad' se presenta en un mes de noviembre en el que la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay ha traído mayor alegría a la principal cadena de Atresmedia, al situarse con una media de 14,4% de share y más de 1,2 millones de espectadores hasta el momento, alzándose como la serie más vista prácticamente cada tarde.