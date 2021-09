'Padre de familia' explica cómo funciona la vacuna del coronavirus

Stewie es el encargado de contarnos cómo funcionan las vacunas contra el COVID.

FOX

Con sólo el 54% de la población completamente vacunada contra el coronavirus, Estados Unidos sigue haciendo esfuerzos para animar a la casi otra mitad restante a ponerse la vacuna.

Una de estas curiosas campañas ha llegado de la mano de la serie 'Padre de familia', que ha lanzado un sketch en el que, al estilo de la mítica 'Érase una vez la vida' explica cómo funcionan las vacunas contra el COVID. Stewie y Brian se introducen dentro del cuerpo de Peter para contar de manera didáctica cómo las vacunas protegen contra la enfermedad.

Precisamente, el personaje de Peter Griffin podría ser un prototipo del ciudadano medio estadounidense que se niega a vacunarse.

El vídeo de apenas tres minutos explica también que los efectos secundarios de la vacuna siempre serán más suaves que la enfermedad en sí, o cómo vacunándonos no sólo nos protegemos a nosotros, también a nuestro entorno. También menciona la posibilidad de que, si no nos vacunamos, el COVID-19 podría mutar hacia una variante más agresiva para la que las vacunas no fueran eficaces y "volveríamos al principio".

En lanzamiento del vídeo coincide con el estreno de la nueva temporada en Estados Unidos, pero no se trata de un fragmento de un capítulo, sino de un trabajo independiente conjunto de Fox con la asociación "It's Up To You" para educar en la vacunación contra el COVID. El propio Seth MacFarlane ha colaborado prestando las voces y en el guion del anuncio han participado varios inmunólogos y epidemiólogos para transmitir una información lo más fidedigna posible.

El pasado mes de abril 'Family Guy' ya parodió uno de sus sketches más famosos para animar a la vacunación.