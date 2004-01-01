Primeras imágenes de 'Supervivientes 2026' en Honduras donde los concursantes ya deben posicionarse

Mediaset España |

Los concursantes de 'Supervivientes 2026' ya han vivido sus primeros momentos en Honduras. En la primera dinámica recibieron el pergamino de Poseidón, donde debían posicionarse sobre quién creen que será su mayor aliado. Tal y como muestra este avance, con esta primera toma de contacto en los Cayos Cochinos da comienzo a la aventura, donde las celebrities empezarán a formar lazos y a adaptarse a las nuevas pruebas y localizaciones que enfrentarán a lo largo de la vigesimoquinta edición.

El reality show, producido por Cuarzo (Banijay Group), se estrena este jueves 5 de marzo de 2026 a las 21:45 horas en Telecinco. María Lamela debuta como copresentadora desde Honduras, mientras Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda e Ion Aramendi conducen las diferentes entregas desde Madrid. Los supervivientes afrontarán alrededor de 150 juegos, incluyendo el circuito de agua y barro más grande de la historia. También tendrán nuevas dinámicas como la Zona Roja, Batalla de Titanes y el Consejo de los Dioses, que marcarán los primeros giros de la aventura.

Los 18 concursantes son Alex de la Croix, Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza, Marisa Jara, Alba Paul, Paola Olmedo, Toni Elías, Teresa Seco, Claudia Chacón, Maica Benedicto, Gerard Arias, Álex Ghita, José Manuel Soto, Ivonne Reyes, Jaime Astrain y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. Pero un famoso más se sumará a esta aventura durante la primera gala del formato.