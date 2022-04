¿Promete el casting de 'Supervivientes 2022' tras confirmarse los cuatro primeros concursantes?

Analizamos la potencia como concursantes de los cuatro primeros rostros confirmados.

Alejandra Castelló

'Supervivientes 2022' ha comenzado ya a desvelar los primeros nombres de su lista oficial de concursantes. De momento, y a fecha del 5 de abril, conocemos a los cuatro primeros. Antes de descubrir quién es el quinto famoso que se atreverá a dar el salto desde el helicóptero, Alejandra Castelló analiza estos perfiles en este vídeo para dilucidar si el casting promete.

Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra y Marta Peñate han sido los cuatro primeros nombres que el reality producido por Bulldog TV ha confirmado. 'Supervivientes' ha comenzado fuerte a anunciar concursantes, y es que todos prometen mucho interés. En el caso del ex de Miguel Bosé, es un rostro muy poco conocido por la audiencia, ya que no se ha dejado ver mucho en medios. Algo similar ocurre con la ganadora de la segunda edición de 'Operación Triunfo', pues desde aquel año no la hemos vuelto a ver desenvolverse en un reality show.

En cuanto a Matamoros y Peñate, son dos rostros bien conocidos por la cadena. El colaborador de 'Sálvame' está acostumbrado a enfrentarse a quien haga falta, algo que nunca le ha importado, por lo que promete grandes momentos cargados de su característico sarcasmo. En cuanto a la ex gran hermana, es una habitual de los realities y en todos en los que ha participado ha dado grandes momentos.