'Supervivientes 2026': María Lamela está de sobresaliente, los saltos del helicóptero y las nominaciones

Repasamos los tres momentazos que nos dejó el estreno de la nueva temporada del reality de supervivencia.

Almudena M. LizanaPublicado: Viernes 6 Marzo 2026 15:41 (hace 1 hora)

El estreno de 'Supervivientes 2026' arrancaba con un vídeo en el que vimos a María Lamela darlo todo como nueva presentadora desde Honduras. Saltando del helicóptero y buceando por las playas de Honduras, la gallega debutaba por todo lo alto, superando las expectativas y demostrando que tiene una buena conexión con Jorge Javier Vázquez y su particular humor.

La noche estuvo marcada también por los míticos saltos en helicóptero, en los que Alberto Ávila destacó por lo emotivo de su discurso antes de aventurarse al agua, donde se acordó de su familia y le agradeció todo lo que han hecho por él. El atleta paralímpico hacía historia convirtiéndose así en el primer concursante del programa con esta condición, utilizando después unas muletas para evitar infecciones en su muñón.

Después, los supervivientes estrenaron unos circuitos de lo más difíciles, donde el barro y el agua eran el enemigo principal a batir. Esta prueba dividió a los 18 concursantes en dos grupos: uno iría a Playa Victoria y otro a Playa Derrota. La noche terminaba con el anuncio del fichaje de Almudena Porras, que se sumará a la aventura a partir del 8 de marzo y las nominaciones que dejaban a José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías como primeros expuestos.

