Teaser de 'Entrevías', el thriller de Mediaset protagonizado por José Coronado

Este adelanto de la ficción muestra a un abuelo, interpretado por José Coronado, que no sabe qué hacer para impedir que su nieta, encarnada por Nona Sobo, huya.

Mediaset

Un choque entre generaciones y la ambición de un abuelo por proteger a su nieta. Estos son algunos de los elementos de 'Entrevías', la serie producida por Alea Media ('Patria') que llega a Telecinco. En esta ficción, los protagonistas de 'Vivir sin permiso', José Coronado y Luis Zahera se juntan de nuevo para sumergirse en una historia apasionante y llena de intriga.

Según vemos en el thriller, en 'Entrevías' conoceremos a un José Coronado que se mete en la piel de Tirso Abantos, un exmilitar que siempre ha vivido solo y está acostumbrado a valerse por sí mismo, sin necesidad de mostrar afecto a los demás. Sin embargo, su vida cambia cuando se da cuenta de que su nieta Irene (Nona Sobo) le necesita. La joven, que está en plena adolescencia, queda bajo tutela de su abuelo tras un incidente familiar y la convivencia entre ambos no es nada fácil. Además, para colmo, Abantos no está acostumbrado a la vida tan ajetreada de su nieta y no apoya las compañías con las que se junta.

Así, a Tirso no le queda más remedio que convertirse en una especie de héroe y sumergirse en el mundo de su nieta para conseguir entenderla un poco y llevarse bien con ella. No obstante, Irene tiene claro que quiere huir con su novio y alejarse de toda su familia. Una situación que colocará a su abuelo contra las cuerdas, quien tendrá que dejar toda su vida atrás y centrarse en el cuidado de su sucesora.