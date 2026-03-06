'The Boys' impone la ley de Patriota en el tráiler de la quinta temporada

Prime Video |

El final de 'The Boys' se acerca y Prime Video ha dado muestra de ello con un nuevo tráiler de la quinta temporada. Apenas un mes antes del lanzamiento de esta entrega definitiva, que tendrá lugar el 8 de abril, la plataforma de Amazon ha compartido un frenético adelanto en el que Patriota deja claro que no se va a dejar superar por todos los que quieren verle caer.

El personaje encarnado por Antony Starr, tan ególatra como siempre, proclama que sus principios dominarán el mundo. Mientras tanto, el resto del elenco maquina para sacar adelante sus propios planes, aunque muchos de ellos van a colisionar frontalmente en una temporada que promete grandes dosis de acción. De este modo, se desplegará una última batalla en la que se resolverá el futuro de los Supers y, de paso, el del planeta.

Para compensar la larga espera entre la anterior tanda y esta, Prime Video lanzará dos episodios en la fecha de debut, para después ir brindando un nuevo capítulo cada semana hasta culminar la trayectoria de la serie el 20 de mayo con su colofón final. No obstante, la franquicia seguirá en pie, ya que Amazon tiene en marcha proyectos como la precuela 'Vought Rising'.