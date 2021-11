'The Witcher' se enfrenta a un furioso monstruo en este avance de la segunda temporada

Henry Cavill vuelve a liderar el elenco de 'The Witcher', que estrena su segunda temporada el 17 de diciembre en Netflix.

Si hay una serie que dio de qué hablar a finales de 2019, esa es 'The Witcher'. Dos años después, los seguidores de la ficción pueden estar contentos, porque el 17 de diciembre podrán disfrutar de los capítulos de la segunda temporada. En la nueva entrega, Geralt de Rivia volverá a aparecer en las pantallas de millones de personas, pero antes, para que la espera no se haga tan larga, desde Netflix han adelantado algunos avances que no dejan a nadie indiferente.

Esta nueva temporada de 'The Witcher' no solo parece estar repleta de adrenalina y acción, sino que también los monstruos van a seguir presentes luchando contra Geralt. Así es, los espectadores tendrán que volver a "sufrir" en su propia piel lo que es enfrentarse a las bestias más temidas del Continente que pueden atacar a cualquier persona que se acerque.

En este vídeo promocional que ha publicado Netflix sobre 'The Witcher' podemos ver cómo, en medio del bosque, un ciempiés gigante y furioso ataca al famoso brujo y está dispuesto a acabar con él. Aunque todavía no se sabe el desenlace de esta pelea, sí está claro que el personaje de Henry Cavill va a tener que estar muy atento a cualquier amenaza, ya que los peligros le acechan.