Tony Grox & Lucycalys (Benidorm Fest 2026): "No se le da la exposición que se debe a los productores"

Tony Grox y Lucycalys completan el cartel de la quinta edición del Benidorm Fest, que se celebra el 10, 12 y 14 de febrero de 2026. Él es un productor, compositor y DJ que fusiona sus raíces andaluzas con un sonido más electrónico, tal y como podemos escuchar en algunos de sus temas, como 'El Palmar' con Curro o 'Embustero' de Salma con LaChispa.
Por su parte, Lucycalys es una cantante de Chiclana de la Frontera que está recién comenzando su carrera artística, pero que ya reúne tres singles en su discografía. De hecho, uno de ellos es 'piel de bronze', canción producida también por Tony Grox, demostrando y adelantando así lo que son capaces de hacer juntos.
Titulares de Tony Grox y LUCYCALYS
- "Estamos contentos, felices y un poco nerviosos"
- "Tenemos una persona en común: Miguel Cintas, que le está grabando los vídeos de su proyecto"
- "Nuestra canción es frescura, Andalucía y atardecer"
- "Hemos investigado el trabajo de Sergio Jaén y nos parece una locura"
- "Es la primera vez que un productor está presente"
- "Vengo representando a los productores y productoras, que es una parte importante de la industria"
- "Muchas veces no se le da la exposición que se debe a los productores y productoras"
- "Rosalía podría cantar nuestra canción"