Tony Grox & Lucycalys (Benidorm Fest 2026): "No se le da la exposición que se debe a los productores"

Almudena M. Lizana |

Tony Grox y Lucycalys completan el cartel de la quinta edición del Benidorm Fest, que se celebra el 10, 12 y 14 de febrero de 2026. Él es un productor, compositor y DJ que fusiona sus raíces andaluzas con un sonido más electrónico, tal y como podemos escuchar en algunos de sus temas, como 'El Palmar' con Curro o 'Embustero' de Salma con LaChispa.

Por su parte, Lucycalys es una cantante de Chiclana de la Frontera que está recién comenzando su carrera artística, pero que ya reúne tres singles en su discografía. De hecho, uno de ellos es 'piel de bronze', canción producida también por Tony Grox, demostrando y adelantando así lo que son capaces de hacer juntos.

