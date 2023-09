FX Networks |

Brit Marling y Zal Batmanglij, creadores de la serie de misterio y ciencia ficción 'The OA', han lanzado el tráiler de su nuevo proyecto de FX. 'A Murder at the End of the World' se estrenará el 14 de noviembre de 2023 en Estados Unidos y llegará a España de la mano de Disney+ con un total de siete episodios. En esta ficción, Emma Corrin, la actriz que interpreta a Lady Di en 'The Crown', tendrá que resolver un extraño asesinato.

En el tráiler se puede ver que la protagonista de esta serie es una joven detective llamada Darby Hart, que tiene una gran habilidad a la hora de usar las tecnologías. Ella recibe la invitación de un multimillonario para ir a un retiro junto con otras ocho personas. En ese lugar aparece uno de los invitados muerto y será entonces cuando el personaje de Emma Corrin deberá encontrar al asesino antes de que mate a otra persona.

El reparto lo completan Clive Owen, nominado a un Óscar y a un Globo de Oro en 2005 por su papel en "Closer", Harris Dickinson ("El triángulo de la tristeza", "The King's Man: La primera misión"), y la propia creadora de la miniserie, Brit Marling.