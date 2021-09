Tráiler de 'Acapulco', la comedia de Apple TV+ protagonizada por Eugenio Derbez

Apple TV+ apuesta por la producción bilingüe con 'Acapulco', la comedia que se estrena el 8 de octubre.

Apple TV

Tan solo dos semanas después de descubrir el mundo de 'Fundación' podremos irnos de vacaciones a 'Acapulco'. Manteniendo la línea de contenidos con aspiraciones internacionales, Apple ha apostado por llevar el espíritu de la cinta "Cómo ser un Latin Lover" a la pequeña pantalla con una serie que narra la juventud de Máximo Gallardo, que recuerda la época en la que cumplió su sueño de trabajar en un complejo turístico de lujo.

Desgraciadamente, su sueño no se correspondía con la realidad, ya que ponerse al servicio de una clientela muy exigente lleva al borde de los nervios al protagonista, que además debe aprender a lidiar con el carácter explosivo de su jefe y con su complicada situación familiar. Ante esta oleada de obstáculos, el mayor desafío de Máximo no será otro que no traicionar su forma de ser.

'Acapulco' está ambientada a mediados de los años ochenta, con Enrique Arrizon dando vida a la versión joven de Máximo, mientras que Eugenio Derbez se encarga de narrar y de interpretar al protagonista en su etapa más adulta. La ficción intercala español e inglés en un intercambio fluido, que ha sido ideado por los creadores Austin Winsberg, Eduardo Cisneros y Jason Shuman para Apple TV+.