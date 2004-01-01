Tráiler de 'Ágata y Lola', la nueva serie de Atresplayer con Mireia Oriol y Eva Martín

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Atresplayer ha lanzado el tráiler oficial de 'Ágata y Lola', su nueva apuesta de ficción, que se estrenará el próximo 12 de julio en la plataforma antes de su posterior emisión en el prime time de Antena 3.

La serie, protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, es un procedimental policíaco de ocho episodios que sigue la alianza entre una inspectora de policía impulsiva y una documentalista del archivo policial con autismo.

Rodada íntegramente en Vigo y producida por Atresmedia junto a Portocabo, cada capítulo desarrollará un caso independiente mientras evoluciona la relación entre sus dos protagonistas.