FormulaTV
Conectar
Audiencias El Ecuador - Alemania lidera en prime time y 'Ella, maldita alma' se desploma a un 6,7%

estreno 12 de julio

Tráiler de 'Ágata y Lola', la nueva serie de Atresplayer con Mireia Oriol y Eva Martín

'Ágata y Lola' llega a Atresplayer el 12 de julio: 8 episodios con una inspectora y una documentalista con autismo.

681

Publicado: Viernes 26 Junio 2026 16:20 (hace 47 minutos)

Atresplayer ha lanzado el tráiler oficial de 'Ágata y Lola', su nueva apuesta de ficción, que se estrenará el próximo 12 de julio en la plataforma antes de su posterior emisión en el prime time de Antena 3

La serie, protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, es un procedimental policíaco de ocho episodios que sigue la alianza entre una inspectora de policía impulsiva y una documentalista del archivo policial con autismo

Rodada íntegramente en Vigo y producida por Atresmedia junto a Portocabo, cada capítulo desarrollará un caso independiente mientras evoluciona la relación entre sus dos protagonistas.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas