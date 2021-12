Este nuevo universo surgido a raíz de 'La Casa de Papel' ya ha encontrado protagonista y contará con participaciones puntuales de Álvaro Morte como El Profesor,

Mucho antes de entrar en la Casa de Moneda y Timbre, Berlín estuvo en Florencia como pudimos ver en 'La Casa de Papel'. No obstante, todavía hay muchos detalles que no se vieron de aquel viaje, como que él lo hizo acompañado de otra mujer antes de conocer a Tatiana. Con esta mujer comenzaría una nueva etapa en la ciudad italiana, solo que el amor se acabó y ella se volvió a España para atender una petición de El Profesor, la que se conocería como La Misión Cuenca.

Así nacería Cuenca, siendo esta la exnovia de Berlín que ahora tiene que llegar a Cuenca para cometer un nuevo atraco. Sin embargo, ella no tiene todos los detalles, sino que tiene que ir operando paso a paso siguiendo las indicaciones de El Profesor a través de su walkie talkie. No será una tarea fácil, pues ella no es tan hábil como podría esperar el personaje de Morte.

Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva tras ver este primer tráiler es que con 'Cuenca' se confirma el segundo spin-off de esta serie de Netflix y que ahora cambiará ligeramente el tono, pues pese a seguir teniendo mucha fuerza el misterio y la acción, cobrará más protagonismo la comedia, algo que sí que se había dejado ver en este proyecto, pero quedaba en un plano más secundario. Según lo previsto, la producción llegaría a lo largo de 2022.