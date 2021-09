Margaret Qualley se mete en la piel de una madre soltera en 'La asistenta', que llega a Netflix el 1 de octubre.

Netflix

Netflix arrancará el mes de octubre con un drama que retrata una dolorosa realidad. Basada en "Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive", la autobiografía de Stephanie Land, la miniserie 'La asistenta' toma como protagonista a Alex, una joven madre que, tras abandonar a su abusiva pareja, desechará su sueño de ser escritora al tener que limpiar casas para llegar a fin de mes.

La protagonista está encarnada por Margaret Qualley, que ha brillado en televisión con 'The Leftovers' y se ha dejado ver en la gran pantalla en "Érase una vez en... Hollywood", y que aquí sostiene el peso de la serie sobre sus hombros. A lo largo del tráiler queda claro que la joven actriz ha asumido todo un reto al dar vida a Alex, quien no dispondrá de muchas facilidades para sacar adelante a su hija en una situación tan compleja.

Nick Robinson, Andie MacDowell, Billy Burke, Tracy Vilar y Anika Noni Rose completan el reparto protagonista, que ha seguido las directrices de la showrunner Molly Smith Metzler, conocida por su trabajo en 'Shameless'. El resultado del trabajo del elenco y la guionista verá la luz el 1 de octubre, que será cuando Netflix lance todos los episodios de 'La asistenta'.