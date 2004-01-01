Tráiler de 'La Voz Kids 2026' con Ana Mena, Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi

Atresmedia |

Ya hay fecha de estreno para la nueva temporada de 'La Voz Kids', que se presenta con este teaser tráiler centrado, como es habitual, en la figura de sus coaches y en el tono emocional del formato. El avance apuesta por una puesta en escena sencilla y directa, sin desvelar detalles concretos de la edición.

En esta ocasión, el programa incorpora novedades en su equipo con el debut de Luis Fonsi y Ana Mena, que se unen a Antonio Orozco y Edurne. Los cuatro artistas serán los encargados de formar los equipos en esta nueva entrega del talent show infantil.

El vídeo se apoya en la interpretación de "Someone You Loved" de Lewis Capaldi por parte de una niña, en una escena que refuerza el componente emocional del formato y sirve como carta de presentación de la nueva temporada, pero no muestra todavía imágenes reales de las audiciones o de los concursantes.