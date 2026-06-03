Por Fidel Conejero |

Henar Álvarez protagonizó este martes uno de los momentos más comentados de 'Al cielo con ella'. La presentadora aprovechó el arranque del programa para responder a quienes, desde el estreno del espacio en 2024, le han criticado por vestir habitualmente con traje y corbata.

"Antes de empezar yo quería hablaros de una cosita que me lleva pasando desde que empezamos en 2024. No ha habido ni una semana en la que no me haya escrito alguien para decirme que por qué para presentar voy vestida de hombre", comenzó explicando ante el público.

La comunicadora rechazó de lleno esa idea y defendió que la ropa no debería asociarse a ningún género. "Por llevar traje y una corbata, ¿voy vestida de hombre? Cariño, ir de traje no me hace ir de hombre, igual que una Biblia en la mano de Dani Alves no le convierte en un santo", bromeó provocando las risas y aplausos de los asistentes.

A continuación, Henar Álvarezsobre los diferentes juicios que reciben las mujeres en función de su. "Si voy de falda y la llevo muy larga voy de monja; si la llevo muy corta, voy muy fresca y me estoy cosificando. Si voy de negro soy sosa, si voy de rosa soy infantil y si voy de leopardo voy de puta", señaló.

La conductora también ironizó sobre las expectativas que algunas personas parecen tener respecto a cómo debe vestir una mujer en televisión. "Yo creía que lo de que la ropa no tenía género era una cosa que ya estaba superada. Yo lo único que quiero es venir cómoda. Aun así, como soy mujer, hay gente que se piensa que tengo que venir a presentar más montada que si fuera a 'Drag Race'", comentó entre risas. Incluso bromeó con que ya tendría nombre artístico para participar en el formato: "Mikoño Moreno", una ocurrencia que arrancó una nueva ovación del público.

La presentadora aseguró además que estas críticas la han acompañado desde pequeña. "Ya de niña me llamaban marimacho y de mayor muchas veces me preguntan por qué me comporto como un hombre. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Beber whisky? ¿Hablar alto? ¿Liderar equipos? ¿Tener opinión? ¿Ocupar espacio? ¿Mostrar autoestima?", se preguntó.

Henar Álvarez se desnuda contra los estereotipos en 'Al cielo con ella'

Henar Álvarez: "¿Podemos dejar de seguir estereotipos rancios?"

Durante su intervención, Álvarez criticó los roles tradicionales asociados a hombres y mujeres y pidió dejar atrás determinadas etiquetas. "¿Podemos dejar de seguir estereotipos rancios? Que parecemos un autobús de Hazte Oír", afirmó antes de añadir varios ejemplos en tono humorístico que provocaron nuevas carcajadas entre el público.

La conductora de 'Al cielo con ella' concluyó su alegato defendiendo que una mujer no debería ser cuestionada por no ajustarse a determinados modelos de comportamiento o de imagen. "Lo que no puede ser es que cuando una mujer no se muestre como frágil, dulce, maternal o vaya vestida de manera femenina ya le digan que se está comportando como un hombre", reivindicó.

El monólogo culminó con un gesto tan inesperado como simbólico, Henar Álvarez comenzó a quitarse la ropa ante el público del plató. "Mira, se acabó. Estoy harta y, a partir de ahora, para que nadie se fije en mi ropa y sí en lo que digo, voy a presentar el programa en pelotas", afirmó. Este momento fue emitido con un efecto de pixelado que ocultaba su cuerpo y fue recibido con un fuerte aplauso del público mientras la presentadora concluía: "Moraleja, da igual cómo te vistas, lo que les molesta es que seas la protagonista".