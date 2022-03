Cabecera de 'Mr. Brain', la serie japonesa que muestra al detective más brillante

Un científico experto en neurociencia y psicología de lo más extravagante ayuda a la policía a resolver los casos más difíciles en esta ficción japonesa.

TBS

La extraña personalidad del protagonista de esta serie, Ryusuke Tsukumo (Takuya Kimura) no es lo más destacable sobre él. Aparte de ser un genial científico especializado en el cerebro y todo lo que tenga que ver con ello y de ser un ayudante de la policía como parte de un nuevo programa de colaboración con su departamento científico, es además el poseedor de un increíble cerebro en sí mismo. Y es que, cuando era pequeño, sufrió un accidente que, en lugar de dejarle secuelas, activó plenamente su actividad cerebral, dotándole de una inteligencia imposible. A pesar de esto, o precisamente por ello, sus habilidades sociales se deterioraron de igual forma, por lo que ahora resulta insufrible para sus compañeros.

Muchos de esos compañeros se presentan también en esta introducción de la particular ficción de TBS. Es el caso de su asistente, la joven científica Yuri Kazune (Ayase Haruka), que es quien principalmente debe sufrir los desvaríos de Ryusuke durante sus investigaciones. Por otro lado, también se enfrentará a él de forma frecuente el jefe de la policía, Tomomi (Kagawa Teruyuki), que no aprueba sus métodos, aunque deberá admitir que son útiles. Mucho más abierto a ello está Hayashida (Hiro Mizushima), un policía más joven e inexperto que, no obstante, debe sufrir las burlas y el carácter de Ryusuke.