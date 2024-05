'Supervivientes' o 'Aruser@s' fragmentan su emisión: Las normas para maquillar audiencias

Por Redacción |

Es una moda televisiva desde hace años. Las cadenas buscan la manera más efectiva de camuflar sus datos de audiencia y que parezcan mejores de lo que son. Con ese objetivo, optan por fragmentar sus apuestas diarias o de prime time con más de un tramo de emisión que minutan diferente, pero que apenas presentan cambios. Se trata de una técnica habitual, pero que genera ciertas dudas y que tiene sus propias normas.

Hace ya tiempo que es habitual ver espacios "express" o "post" en formatos, sin embargo, su uso ha pasado por diferentes etapas. Hasta el año 2021 era muy habitual, pero después, que consiguieron que se redujera la cantidad de veces que se hacía división de formatos. En los últimos meses ha vuelto a ser habitual y se ven en ' Aruser@s ' o ' Vamos a ver ', pero también en grandes apuestas de entretenimiento como ' Supervivientes '.

Los formatos, dividiendo su emisión en dos partes, consiguen apartar del dato principal del programa la parte de la emisión que se enfrenta a una mayor competencia. De esta manera, ese bloque que se considera el principal porque es el más extenso reduce el volumen de espectadores, pero crece en share. Así se cree o se hace creer que el rendimiento es mayor, aunque sus beneficios son un puro espejismo.

Por ejemplo, en el caso de 'Supervivientes', hay una primera parte "Express" que no minuta en la gala principal que compite contra 'El hormiguero'. Los contenidos no cambian, pero sí su medición. El primer bloque consigue una mayor cantidad de espectadores porque se emite antes de las 23:00 horas, pero su dato apenas tiene importancia. La gala principal, sin enfrentarse a Pablo Motos, pierde en espectadores, pero crece en cuota de pantalla, principal baremo en la actualidad, gracias a esa división.

Esta moda no es nueva, pero tuvo un parón. Hasta el año 2021 era tan habitual que las cadenas fragmentase que prácticamente todos los programas diarios y de prime time lo hacían. La situación era tan descarada que se decidió frenarlo. Kantar Media, la empresa encargada de medir las audiencias en España, se percató del aumentó de esta técnica y de los problemas que podía provocar y actuó.

Aunque parecía que se había prohibido dividir los programas en realidad se impusieron normas para que no se hiciese tan habitualmente. Tras consultar con expertos en audiencias nos aclaran lo ocurrido. Hasta el año 2021, únicamente se introducía el copy para separar ambos tramos de los programas. Con tan solo ese icono o logo de la cadena, grupo de comunicación o corporación pública era suficientes, aunque en algunas ocasiones se iban a publicidad. Sin embargo, como el formato continuaba prácticamente igual, con los mismo contenidos, surgían problemas.

La sutileza en el cambio de tramo provocaba incidentes para detectar la división de las partes y llevaba a la duda en los minutos de los programas. Incluso los problemas para saber cuándo arrancaba o no cada tramo provocaban que las audiencias de los programas no se publicasen correctamente en algunos casos. Ante esta situación, Kantar Media tomó medidas y aunque no prohibió fragmentar los programas, recrudeció las normas.

En ese momento se decidió que para dividir dos formatos tenía que cumplir dos pautas más además de mantener el copy del programa que se mantienen hasta el día de hoy. Actualmente, es obligatorio emitir una cabecera o ráfaga con la que quede claro que se cambia de "programa", pero además, el presentador o presentadora debe verbalizar que arranca el nuevo contenido citando al nombre. De ahí que a mitad de cada gala de 'Supervivientes' o cada mañana en 'Vamos a ver', en cierto punto, sus presentadores den paso a la otra parte.

En estos momentos son muchos los formatos que fragmentan, aunque se ve menos que años atrás. Entre ellos destacan en la mañana 'Aruser@s', que emite su tramo principal de 9:00 a 11:00 horas, pero antes cuenta con 'Aruser@s: El humorning', desde las 7:00 horas hasta las 9:00. También en la mañana vemos que 'Vamos a ver' se emite de de 10:30 a 13:30 horas, mientras que después viene su añadido. 'Vamos a ver más' llega a esa hora hasta las 15:00 horas con contenidos más de corazón, aunque el paso de los sucesos a la prensa rosa no siempre coincide con ambas partes.

Por la noche, esta temporada han empleado esta técnica varios formatos de Telecinco, como '¡De viernes!', pero solo cuando coincide con fútbol en La 1. La cadena sí que ha fragmentado sobre todo las emisiones de los realities de Telecinco, pero solo los jueves y los martes. 'GH VIP', 'GH Dúo' y 'Supervivientes' han contado con un "express" antes, mientras que los domingos, sin 'El hormiguero', hay solo un bloque.

A pesar de estos ejemplos, se ha visto una reducción de la fragmentación en los últimos años. Si miramos al pasado, en un momento de auge de este recurso, programas diarios como 'Todo es mentira', 'Espejo público' o 'Zapeando'. También se llegó a ver durante una época incluso en 'El hormiguero', pero también dejó de hacerlo ante las nuevas medidas.