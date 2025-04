Tráiler de la esperada quinta temporada de 'Phineas y Ferb' después de 10 años

Disney+ |

Tras una década sin emisión, 'Phineas y Ferb' están de vuelta. Disney+ ha lanzado el primer tráiler del tan esperado regreso de una de sus mejores series animadas. La quinta temporada trae a Phineas y a Ferb de vuelta durante otros 104 días de vacaciones de verano, con Candace más decidida que nunca a atraparlos con las manos en la masa, mientras que Perry el ornitorrinco conserva intacta su doble vida como el agente secreto P, enfrentándose de nuevo al excéntrico Dr. Doofenshmirtz.

La serie contará con el regreso del reparto original, incluyendo a Vincent Martella como Phineas, Ashley Tisdale como Candace, Caroline Rhea como la madre de los hermanastros y Dee Bradley Baker como Perry. Asimismo, Alyson Stoner vuelve como Isabella y David Errigo Jr., quien interpretó a Ferb en 'The Phineas and Ferb Movie: Candace Against the Universe', dará vida nuevamente al personaje en esta quinta temporada. También se reincorporan los creadores originales de la serie, Jeff Marsh y Dan Povenmire.

'Phineas y Ferb', serie ganadora del premio Emmy, fue un fenómeno mundial, llegando a emitir hasta 140 episodios, varios spin-offs, películas y especiales. Los 10 primeros episodios de la quinta temporada se estrenarán en España el 6 de junio en Disney+.