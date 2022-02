209

Tráiler de 'Under the Banner of Heaven', el drama criminal de FX con Andrew Garfield

El actor de 'tick, tick... Boom!' se pasa al thriller criminal con 'Under the Banner of Heaven', la ficción original de FX.

Antes de convertirse en Spider-Man, consolidarse en Hollywood y recibir su primera nominación al Oscar, Andrew Garfield ya sumaba proyectos muy potentes a su filmografía. Entre esos títulos que merece la pena rescatar se encuentra la trilogía "Red Riding", una intensa saga de películas criminales en las que el joven actor encarnaba a un reportero que se adentraba en una oscura red de secuestros. Más de una década después, Garfield recoge lo aprendido en aquella experiencia para someterse una vez más a la gravedad del género con 'Under the Banner of Heaven'. Este thriller de FX ha sido creado por el ganador del Oscar Dustin Lance Black ("Mi nombre es Harvey Milk") y parte de la novela de Jon Krakauer. Para exponer sus virtudes, la cadena de pago ha lanzado un primer avance que, sin desvelar la fecha de estreno, introduce el caso que investigará el inspector Pyre (Garfield), cuya inquebrantable fe es puesta a prueba cuando una joven es brutalmente asesinada. Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington, Rory Culkin, Billy Howle y Wyatt Russell son algunos de los intérpretes que completan el elenco, que ha sido dirigido, entre otros, por David Mackenzie ("Comanchería"). Por su parte, Ron Howard ejerce de productor ejecutivo junto a su socio Brian Grazer.

