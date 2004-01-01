Tráiler de 'Vida perra', la comedia de Prime Video con Carlos Areces y Ana Morgade

Prime Video |

Tras el thriller tecnológico de 'Day One', Prime Video se pasará a la comedia perruna con 'Vida perra'. De hecho, ese lanzamiento se producirá antes de que concluya el tercer mes del año, ya que la ficción producida por Dynamo en colaboración con Mediterráneo Mediaset España Group verá la luz el 27 de marzo con sus episodios formados a partir de sketches.

La plataforma de Amazon ha compartido el primer tráiler de la serie, que está ambientada en un pequeño parque de barrio al que los vecinos acuden junto a sus perros. Ese enclave se convierte en el punto de encuentro de los diversos personajes, que proceden de diferentes estratos sociales y cuentan con variadas edades y circunstancias personales. A través de un prisma de sátira, 'Vida perra' plasma sus conflictos y no se olvidará de concederle el debido protagonismo a los amigos caninos.

Carlos Areces, Ana Morgade, Claudia Melo, Fernando Tejero, Jordi Sánchez, Elvira Mínguez, Óscar Lasarte y Berta Castañé son los protagonistas del proyecto, que ha sido dirigido por Serapi Soler ('Vintage') a partir de los guiones firmados por Rafel Barceló y Enric Pardo, el dúo que ha colaborado previamente en títulos como 'El otro lado' o 'Mira lo que has hecho'.