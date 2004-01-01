| Publicado: Domingo 10 Mayo 2026 13:21
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El universo de 'La Casa de Papel' sigue vivo tras el final de 'Berlín'
Netflix anuncia mediante este teaser que 'La Casa de Papel' tendrá continuación tras el final de 'Berlín y la dama del armiño'.
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