À Punt cancela 'Assumptes Interns' debido a sus bajos datos de audiencia

À Punt llegó a la Comunidad Valenciana el pasado 10 de junio de 2018, y lo hizo con varios programas de 'Assumptes Interns', un formato en el que se hablaba de la personalidad de los valencianos en según que aspectos o temas, y parece que ya no hay más asuntos que tratar, ya que la televisión pública ha decidido echarle el cierre desde este mismo lunes.

Pere Aznar, presentador de 'Assumptes Interns'

A pesar de que en un inicio el formato era completamente distinto, el canal decidió darle una vuelta de tuerca y pasar de emitirlo semanalmente a una tira diaria, de lunes a jueves, remodelando por completo el programa y convirtiéndolo en un access prime time con invitados relacionados con la música, la literatura, la televisión o el cine, al estilo de 'Late motiv'.

¿Podría regresar en un futuro?

Parece que este cambio no le ha sentado demasiado bien, ya que la audiencia no ha acompañado, por lo que finalmente la entidad de comunicación ha decidido terminar el programa de la noche a la mañana, y es que el pasado jueves, 28 de noviembre, todavía no se conocía que iba a ser el último programa.

TOOOOOTAL! Gràcies als companys per tot, per l'estima i les ganes. Gràcies @ElTerrat per estar convençut des de el primer moment de que podia fer-ho. Gràcies @apunt_media per la confianza de estos quasi 2 anys. I gràcies a tu! Ara, ja és hora que ho deixem. De moment! pic.twitter.com/ZOgNt7hTdM — Pere Aznar (@pere_aznar) 1 de diciembre de 2019

El propio presentador, Pere Aznar, anunció a través de su cuenta de Twitter el final del formato, aunque dejando en el aire un posible regreso del programa, afirmando que "¡Total! Gracias a los compañeros por todo, por el cariño y las ganas. Gracias a El Terrat por estar convencidos desde el primer momento que lo podía hacer. Gracias a À Punt Media por la confianza de estos casi 2 años. ¡Y gracias a ti! Ahora, ya es hora de que lo dejemos. ¡De momento!".