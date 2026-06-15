Por Fidel Conejero |

El final de 'El Rosco' en 'Pasapalabra' ya tiene fecha. Varias semanas después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció a MC&F los derechos de explotación de la popular prueba final, Antena 3 ha confirmado cuándo se despedirá definitivamente uno de los elementos más icónicos de la historia del concurso.

La cadena ha anunciado que el próximo jueves 18 de junio se emitirá el último 'Rosco' de 'Pasapalabra'. Será el final de una etapa para el formato presentado por Roberto Leal, que durante años ha tenido en esta prueba su principal seña de identidad y uno de los momentos más esperados por los espectadores.

La transición será prácticamente inmediata. El viernes 19 de junio, el programa estrenará la nueva prueba final que sustituirá a 'El Rosco'. Por el momento, Antena 3 no ha revelado detalles sobre su mecánica, aunque sí ha comenzado a promocionar su llegada mediante un simple vídeo.

El anuncio se ha realizado a través de las redes sociales oficiales del concurso con un breve mensaje que no ha pasado desapercibido entre los seguidores del formato: "Este viernes a las 20:00, estreno de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' en Antena 3", confirmando así una de las transformaciones más importantes en la historia reciente del programa.

La retirada de 'El Rosco' es consecuencia directa de la resolución dictada por el Tribunal Supremo, que falló a favor de la empresa neerlandesa MC&F, propietaria de los derechos de esta prueba. La sentencia obliga a ITV Studios, responsable internacional de 'Pasapalabra', a dejar de utilizar la mecánica del juego dentro del formato.

Una larga disputa judicial que está lejos de terminar

Se trata del último capítulo, al menos por ahora, de una larga disputa judicial que ha acompañado a 'Pasapalabra' durante buena parte de su trayectoria en España. De hecho, los problemas relacionados con los derechos de determinadas pruebas ya estuvieron detrás de la histórica salida del concurso de Telecinco en 2019, antes de su regreso a Antena 3 casi un año después.

En esta ocasión la solución adoptada por la productora y la cadena pasa por sustituir únicamente la prueba final manteniendo intacta la estructura general del concurso y el resto de pruebas que forman parte de cada entrega.

La desaparición de 'El Rosco' supone un cambio de enorme relevancia para un formato que ha construido buena parte de su popularidad alrededor de esta prueba. A lo largo de los años, el juego ha dejado algunos de los momentos más recordados de la televisión española, incluyendo botes millonarios, récords de permanencia y duelos históricos entre concursantes. Ahora, la atención se centra en descubrir cómo será la mecánica de la nueva prueba final y si conseguirá alcanzar atrapar a la audiencia tal y como lo ha hecho 'El Rosco' durante décadas.