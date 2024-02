'Colegio Abbott', renovada por una cuarta temporada

Por Cèlia Gallego |

El 'Colegio Abbott' volverá a abrir sus puertas el próximo curso. ABC ha anunciado la renovación de su popular comedia por una cuarta temporada apenas unos días después del debut de su tercera de sus nuevos episodios tras una larga espera provocada por la huelga de guionistas del pasado año.

El reparto de 'Colegio Abbott'

La noticia fue anunciada por uno de los miembros del reparto de la serie,, el actor que interpreta al Señor Johnson, durante una aparición sorpresa en el evento organizado por la cadena en la tradicional gira de prensa de la TCA, la Asociación de Críticos de Televisión.

La tercera temporada regresó a las pantallas de Estados Unidos el pasado miércoles con un episodio doble que cosechó unos índices de audiencia a la par de su debut de su segunda temporada, es decir, unos 2,8 millones de espectadores en total y 0,5 en el grupo demográfico de adultos de 18 a 49 años, unas cifras que le auguran un buen futuro en la cadena propiedad de Disney.

No obstante, esta renovación temprana de 'Colegio Abbott' demuestra su valor para ABC. Es la primera serie que la cadena dirigida por Craig Erwich que se asegura su vuelta para la temporada 2024-25 tras una temporada televisiva 2023-24 bastante atípica con la mayoría de ficciones potentes retrasadas durante meses.

La comedia escolar le valió a Quinta Brunson, su creadora, un Emmy hace menos de un mes. Se trata de un falso documental ambientado en Filadelfia que también incluye en su reparto a Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti[/i y la también ganadora del Emmy [i/]https://www.formulatv.com/personas/sheryl-lee-ralph/[i]Sheryl Lee Ralph.

'Colegio Abbott' fue concebida originalmente como una comedia de animación a partir de las experiencias de la madre de Brunson, profesora jubilada, y evolucionó hasta convertirse en una serie de acción real siguiendo los consejos de Justin Halpern y Patrick Schumacker, co-creadores y co-showrunners de la ficción, a los que conoció a los inicios de su carrera. El dúo, que también ha supervisado la serie animada de Max 'Harley Quinn', también le sugirió a Brunson que, además de escribir el guión, debía protagonizar la serie.

Cambio vital

"Gregory's Garden Goofballs', el episodio de regreso de 'Colegio Abbott', arranca con un salto temporal de cinco meses. "Su peinado es diferente. Se viste diferente. Se puede ver inmediatamente qué tipo de crecimiento ha experimentado en los últimos cinco meses", avisa Brunson en una entrevista para Variety. "Y por lo que he visto online o por las personas con las que he hablado, no tienen ni idea. No adivinan lo que pasa. Y en cuanto a la gente que ya lo ha visto, están asustados".