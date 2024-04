Por Toño García Rodríguez |

Este viernes 5 de abril, el programa matinal 'Conecta Canarias' de la televisión autonómica, conducido por Ibán Padrón y Helena Sampedro, vivió uno de los momentos más tensos hasta la fecha. El espacio abordaba el tema de la salud mental en el archipiélago y su presentador quiso ofrecer los datos de un estudio del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. "Cuatro de cada diez canarios tendrá problemas de salud mental a causa de las condiciones laborales", decía Padrón antes de dar paso a Emma Colao, directora del organismo y conocida activista de los derechos trans en las islas.

Emma Colao e Ibán Padrón en 'Conecta Canarias'

Segundos después, la activista aparecía en pantalla y el presentador cayó en una confusión. Al ver la imagen, se entendía que. "Parece ser hablamos de otra persona, ¿verdad, compañeros? Efectivamente, enseguida lo aclaramos", decía el periodista ante la réplica de la invitada.justo antes de desaparecer de la pantalla., señalaba Padrón.

Minutos después, el presentador, ya junto a su compañera, Helena Sampedro, conectaba de nuevo con Emma. "No sé si ustedes estaban viendo a la misma persona que tenía que intervenir", decía Padrón tratando de aclarar su confusión con la invitada: "Ahora sí, Emma, es que estábamos viendo en plató, no sé si en casa igual, a otra persona. Le iba a preguntar por esos datos". Sin embargo, Colao no lograba salir de su asombro y se negó a realizar la entrevista: "Bueno, mire, disculpe, a mí no me sale fingir. Lo que ha ocurrido no es que se hayan equivocado de persona. Evidentemente, aquí se han equivocado de género. Es tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la llamada", decía la abogada para, finalmente, cortar la conexión.

Conocía a la invitada

Al producirse esta inesperada situación, Ibán Padrón quiso aclarar cómo había vivido la situación desde plató, pues, según el canario, en el set no se estaba viendo a Emma Colao: "En honor a la verdad, en plató tenemos una señal. Yo conozco personalmente a Emma y no le estaba viendo en plató. Quiero que le quede bien claro. Le conozco personalmente, sé con quién hablo y no ha habido ninguna confusión de ese tipo. Sí me gustaría aclararlo para que se quede usted totalmente tranquila", decía el conductor del espacio tratando de arreglar el malentendido.