Por Fernando S. Palenzuela |

En los últimos meses, espacios como 'TardeAR' o 'Y ahora, Sonsoles' han dado voz a casos de militares que aseguraban haber cambiado de género a mujer gracias a la Ley Trans, pero sin realizar modificación en su nombre, sexo o aspecto físico. Después de la indignación que suscitó el caso de Francisco Javier, el magacín de Antena 3 hablaba el 5 de marzo con Roberto, cabo del ejército de Tierra destinado en Ceuta. "Su apariencia es masculina, tiene barba y sus cosas propias de un hombre, pero Roberto se siente mujer (...) Sexualmente le gustan las mujeres también, es decir, es lesbiana", introducía el caso Sonsoles Ónega.

'Y ahora, Sonsoles' entrevista a Roberto, un cabo que ha cambiado su identidad de género

El vídeo inicial del programa informaba sobre. "No es normal que en Ceuta el 75% de los solicitantes de estos cambios registrales sean hombres quey lo único que quieren es beneficiarse de la ley", analizaba Toño Abad, activista LGTBIQ+. "Estamos ante unpara beneficiarse de unas supuestas ventajas".

Durante su explicación, Roberto se definía como intersexual. "He nacido como varón, pero por dentro me siento mujer", aseguraba. No obstante, hay que recordar que esta no es la definición correcta de intersexual, que se relaciona con los aspectos biológicos del cuerpo, no con una identidad de género. "Siempre sabía que algo raro había, soy una persona muy curiosa y cuando salieron las leyes me dio por estudiarlas (...) Dije: 'anda, mira, yo estoy ahí metido'", comentaba en referencia a la publicación de la Ley Trans.

"¿Antes de la ley a usted no se le había pasado por la cabeza?", se interesaba Sonsoles Ónega. "Todos los hombres son agresivos o piensan así. Pues yo no", respondía Roberto sobre las diferencias que veía respecto a otros hombres. "Por los estándares y por cómo se describe uno u otro, estaba más enfocado en este género. Lo he hecho para mí". Además, afirmaba que se dio cuenta de su identidad en el momento en el que estudió la ley y aseveraba que las mujeres tenían mejores derechos por ser mujeres.

Las caras de la presentadora y los tertulianos demostraban que no se creían el relato del invitado, mostrando que estaban ante un caso de fraude de ley. Antonio Naranjo era muy claro con su opinión sobre lo que ocurría: "Tienes más cara que espalda y pretendes beneficiarte de una ley que protege a las mujeres de verdad que vienen de un momento de muchos años de desigualdad". La opinión en el plató de 'Y ahora, Sonsoles' se recrudecía cuando Roberto comentaba que llevaba años sin ver a su hijo por problemas con su exmujer por la custodia, pero que pretendía cambiarlo ahora que era la madre no gestante: "Como padre perdí la esperanza, como madre no gestante que soy legalmente intentaré volver a empezar una nueva lucha".

Carla Antonelli estalla contra el programa

Antes de conectar con el cabo, 'Y ahora, Sonsoles' mostraba en el rótulo y en la pantalla el titular de "Transexuales bajo sospecha". Esto, sumado a la entrevista, encendía a Carla Antonelli, que utilizaba sus redes sociales para lanzar un mensaje de indignación y enfado ante lo que estaba ocurriendo: "Nos están poniendo una diana en la frente: esto es una vergüenza, escandaloso, rastrero y pendenciero", afirmaba. "Primero dando voz descaradamente a la burla en sí de todas las personas trans, sus vidas, su seguridad física y psíquica, sus derechos, del oportunismo y de oportunistas descarados".

La senadora hacía alusión al mensaje mostrado en pantalla, el cual adjuntaba, además, con una captura del programa. "Pero lo gravísimo ya es el titular que reza detrás 'Transexuales bajo sospecha', señalándonos a todas las personas trans de este país y su conjunto. Cambiemos a quién señalan e imaginemos un titular de 'Gitanos bajo sospecha', 'Negros bajo sospecha', 'Mujeres bajo sospecha', 'Homosexuales bajo sospecha', 'Inmigrantes bajo sospecha' o 'Periodistas bajo sospecha'". En suma, completaba su mensaje con las palabras "asco", "indignante", "paren ya" o "basta ya".

Ana Rosa Quintana entrevista en 'TardeAR' al militar Franscico Javier

Tan solo un día después, Antonelli también lanzaba un duro mensaje contra Ana Rosa Quintana por el mismo motivo, ya que ella ha sido otro de los altavoces para este tipo de casos no solo en su programa, sino también en 'Fiesta' o 'Vamos a ver', producidos por Unicorn: "Te lo voy a decir desde aquí: es muy indecente lo que estás haciendo sobre el conjunto de todas las personas trans que habitamos o residimos en este país. Una imagen distorsionada y tendenciosa, que solo arroja la sombra de la duda de delincuentes, defraudadores, abusadores y caricaturesca".

"¿Para cuándo en tu programa estudiantes, trabajadoras, dependientas, empresarias, profesionales de todos los ámbitos y espectros, niñas, niños y niñes queridos y amados por sus familias, de mujeres y hombres trans que solo piden vivir en paz y el respeto que todas las personas nos merecemos?", cuestionaba la política. "¿Eres consciente, Ana Rosa, del daño infinito e irreparable que estás haciendo sobre nuestras vidas? ¿Puedes conciliar el sueño a sabiendas de todo eso o ya estamos en la fase de conciencia anestesiada? Te lo repito, por si no ha quedado claro: es muy indecente lo que estás haciendo sobre nuestras vidas".