Las actrices de 'Sexo en Nueva York' cobrarán más de 1 millón de dólares por episodio del revival

No sabemos es estado de las finanzas de las actrices de 'Sexo en Nueva York', pero sus cuentas corrientes van a recibir un importante empujón. Y es que según ha podido saber Variety, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis cobrarán más de un millón de dólares por cada episodio de 'And Just Like That...', que así es cómo se titula el revival de la popular comedia de HBO.

Kristin Davis, Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon en 'Sexo en Nueva York'

Si tenemos en cuenta que la miniserie estará compuesta por diez episodios, las actrices se embolsarán más de diez millones de dólares cada una. La cifra puede parecer muy abultada pero, dado el perfil del proyecto, no es para nada descabellada. De hecho, el millón de dólares por episodio se ha convertido en algo así como el salario base de estrellas como Nicole Kidman, Jeff Bridges, Patrick Stewart, Reese Witherspoon o Kerry Washington.

La vida a los cincuenta

'And Just Like That...' seguirá a Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) y Miranda Hobbes (Nixon) mientras lidian con el amor y la amistad a sus cincuenta años. El inicio del rodaje de episodios de la miniserie, que tendrán una duración de media hora, está programado para finales de la primavera en Nueva York.

No obstante, muchos fans echarán en falta una pieza clave de la serie la serie original. Y es que, como ya se publicó anteriormente, la miniserie no contará con la participación de Kim Cattrall, la actriz que interpretaba a Samantha en la serie. A pesar de que Cattrall ha expresado en más de una ocasión su rechazo a regresar a la franquicia tras su participación en la segunda película de 'Sexo en Nueva York', muchos esperaban que la actriz finalmente cambiase de opinión, pero no parece que ni siquiera lo hayan intentado dada la creciente enemistad entre la actriz y Parker.