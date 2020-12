HBO Max prepara una nueva temporada de 'Sexo en Nueva York' sin Kim Cattrall

Dieciséis años hace del final de 'Sexo en Nueva York' y dieciséis años llevamos hablando de su posible regreso. Aunque nunca se ha acabado de concretar nada, los fans han podido seguir disfrutando de las aventuras de Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha en dos películas más o menos celebradas pero muy rentables estrenadas en 2008 y 2010, y se suponía que la tercera estaba en camino. Sin embargo, como 2020 no para de traernos sorpresas, parece que en lugar de una tercera película, finalmente tendremos una (casi) séptima temporada de la serie.

Cynthia Nixon, Kristin Davis y Sarah Jessica Parker en 'Sexo en Nueva York'

Según afirma el New York Post, HBO Max estaría muy cerca de llegar a un acuerdo para revivir la icónica comedia de HBO como una miniserie que contaría con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, que volverían a retomar sus papeles de Carrie, Charlotte y Miranda, respectivamente. Eso sí, no parece que Kim Cattrall, la actriz que interpretaba a Samantha, vaya a regresar.

Cattrall, que siempre ha ido bastante por libre, ha expresado en más de una ocasión su rechazo a regresar a la franquicia e incluso llegó a pedir que se la sustituyera por una actriz afroamericana o hispana para añadir algo de diversidad a la serie. La británica, de hecho, habría sido la principal responsable de que el proyecto de la tercera película no acabase de cuajar, tal vez porque se esperaba que la actriz acabase llegando a un acuerdo en algún momento. En todo caso, según el medio, por ahora no está involucrada en la miniserie y no se espera que lo vaya a estar.

¿Qué habrá sido de ellas?

Hace unos meses, Sarah Jessica Parker, comentó en una entrevista para Entertainment Tonight que estaba interesada en hacer "algunos episodios de 'Sexo en Nueva York'" aunque se mostraba reacia a llamarlo un reboot y prefería mejor referirse a ello como "una revisión" o "re-visita".

Parker añadió que le gustaría ver qué ha sido de los personajes: "Me gustaría saber dónde están todos. Tengo curiosidad. El mundo ha cambiado incluso después de las películas... como la tecnología y las redes sociales". Además, afirmó que se imaginaba que Carrie Bradshaw estaría deseando compartir sus sentimientos sobre temas como las políticas sexuales y los movimientos #MeToo y Time's Up.