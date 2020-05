Adara pide que Hugo gane 'Supervivientes 2020' y comunica a Elena la reconciliación con su hermano

El clan Molinero ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas de 'Supervivientes 2020' tanto por el papel de Hugo Sierra y Elena en Honduras como por la réplica de Adara, sus innumerables tías y su padre en España. Con la matriarca ya expulsada, sus hijos han podido hablar con ella y hacerle saber que, contra todo pronóstico, han acercado posturas y han apostado por la reconciliación durante su ausencia.

Adara comenzaba la conexión con la particular risa nerviosa que le caracteriza: "Madre mía, madre mía, vaya cojones le has echado. Tres meses dándole ahí, estoy flipada". Sin embargo, no tardaba en romperse y en confesarle a su madre todo lo que la necesita. "Todos los días sentía un vacío muy fuerte en mi pecho", decía mientras lloraba. "Te habrás dado cuenta de muchas cosas allí pero yo aquí también. Siempre has estado con nosotros en las buenas y en las malas, te valoro todo lo que has hecho por nosotros", añadía.

Elena habla con sus hijos Adara y Aitor

Segundos después se unía a la llamada Aitor, su hermano, poco asiduo a los platós. "Mamá, estás guapísima", comenzaba diciéndole a su madre. "Adara y yo te hemos echado echado de menos y estamos deseando que vuelvas. Y cuando vuelvas te prometo que voy a disfrutarte", afirmaba, emocionando a Elena al saber sobre la reconciliación entre ambos: "Me encanta escucharte a ti y a tu hermana hablar el uno del otro, lo necesito".

"Cuando vuelvas te darás cuenta de que han cambiado mucho las cosas y de que hemos madurado los dos poco a poco", explicaba el joven. Jordi González puntualizaba que los hermanos han hecho las paces en este tiempo, ante lo que la ganadora de 'GH VIP 7' asentía: "Pero de corazón". "Ese es el mayor premio que me puedo llevar de aquí", concluía Elena.

Adara quiere que gane Hugo

Una vez Elena ha sido expulsada de 'Supervivientes 2020', Adara no ha dudado en defender la victoria de su ex y padre de su hijo en el concurso, Hugo Sierra. Ajeno a esto, el uruguayo se había enfrentado días antes a una ceremonia final en la que izó la bandera blanca: "Solo quiero volver y encontrar un poco de tranquilidad y que quienes estamos involucrados tengamos el don de no hacernos más daño". "Pondré todo de mi parte para que estemos bien", comentaba Adara al ver las imágenes, vislumbrando paz en relación a la custodia del pequeño.