Lara Álvarez, entre lágrimas no cierra La Palapa de 'Supervivientes': "Llegó el momento de luchar con ellos"

Lara Álvarez ha vivido el que posiblemente ha sido el cierre de La Palapa más especial de todas las ediciones de 'Supervivientes' que ha conducido desde Honduras. La complicada crisis sanitaria que azota a todo el planeta ha hecho que tanto para ella como para todos sus compañeros haya sido una de las ediciones más complicadas. Han pasado más de tres meses alejados de sus familiares; sufriendo por ellos al estar a miles de kilómetros. Por ello, en su tradicional discurso para despedir la aventura en la isla ha habido más emoción y lágrimas que nunca porque Lara Álvarez además de poner en valor lo extrema que ha sido la edición, ha querido acordarse de todos los que han luchado estos meses por combatir a ese virus que se ha llevado ya la vida de miles de personas.

Lara Álvarez en 'Supervivientes'

"Cerramos de nuevo esta Palapa. Lo hacemos después de vivir, tal y como prometimos, la que ha sido la edición más extrema. Ha habido fuertes lluvias, grandes tormentas, temperaturas muy altas (...) las condiciones han sido muy duras", ha empezado diciendo Álvarez, para después afirmar: "Creedme que nada comparado con estar lejos de vosotros en estos momentos tan difíciles". La conductora del reality en Honduras ha seguido, diciendo que "os hemos tenido siempre en el pensamiento, en cada minuto de estos más de 90 días que llevamos tan lejos de casa" y recordando que "hemos sentido vuestra lucha y vuestro dolor, compartiendo ese crecimiento y superación día tras día".

"Entendimos que la misión era sacar esto adelante"

Álvarez además ha contado que en su día, cuando esta grave crisis empezó, "nosotros entendimos que estando aquí, nuestra misión era sacar la edición con la mayor ilusión y entusiasmo posibles (...) aunque lo que más nos hubiese gustado era estar cerca de nuestras familiares". Y es que parece claro que para ningún miembro de ese equipo fue sencillo seguir trabajando pese a todo lo que ha sucedido en España, pero lo hicieron para lograr entretener a esos millones de españoles confinados en sus hogares. Por eso, Lara Álvarez ha querido dar "las gracias con mayúsculas" a todo ese equipo, "a las más de 200 personas de Italia, República Dominicana y España que lo habéis sacado adelante, vosotros sois el motor y la esencia de 'Supervivientes'".

Lara Álvarez en 'Supervivientes'

La Palapa no se apaga por primera vez

"Gracias al director Óscar porque tú has hecho que este motor no se ropa en ningún momento (...) y gracias a Héctor y Fede, que habéis sido la calma en medio de la tormenta", ha seguido Álvarez, para después volver a lanzar un mensaje para todos los que están luchando en España: "El gracias más importante es a vosotros, por ese esfuerzo y esa lucha que pronto va a terminar". En ese momento, cuando la Palapa estaba ya apagándose, como sucede cada año, todo ha dado un giro de la mano de la propia Lara: "No vamos a cerrar la Palapa, la vamos a dejar encendida, llena de vida, de esa vida que pronto recuperaremos porque muy pronto todo pasará y saldremos más fortalecidos con todo lo aprendido. Nos vamos a querer más que nunca". Por último, Álvarez ha sentenciado con un directo mensaje a todos: "Compañeros, volvemos a casa. Ha llegado el momento de luchar con vosotros".