El zasca de Jorge Javier Vázquez a Yiya en 'Supervivientes 2020': "No seas reventada"

La recta final de 'Supervivientes 2020' ha arrancado ya. Los concursantes están a punto de emprender su viaje de vuelta a España tras tres largos meses en los que las discusiones han sido protagonistas, pero también la amistad y hasta el amor. Lágrimas, abrazos, reproches e insultos; de nada ha faltado. Ahora, uno de ellos se llevará la victoria, y por ello, quedar justo a las puertas es sin duda muy duro para los últimos expulsados de la temporada, como es el caso de Yiya. Precisamente, sobre ello le ha preguntado Jorge Javier Vázquez en la gala emitida el jueves 21 de mayo.

orge Javier Vázquez y Yiya en 'Supervivientes 2020'

El presentador quiso saber si le había sentado mal el quedarse a punto de ser gran finalista del programa y esta, con el humor y acidez que la caracteriza no dudó en dejar claro que bajo ningún caso le había sentido mal ya que "el ego no lo tengo en superlativo, nunca". Además, la exparticipante no dudó en lanzar un claro zasca hacia sus compañeros, pero también a la organización. "Me hubiera dado rabia si hubiese estado una semana más y hubiese visto a mis compañeros comer como lo están haciendo. Como yo no experimenté la sensación de saciedad, me he venido muy a gusto", afirmó contundente, ante un Jorge Javier Vázquez atónito.

Este no dudó en reprocharle sus palabras lanzándole un monumental zasca en directo. "Es muy injusto lo que estás diciendo (...) no seas una reventada", la pidió el presentador. Yiya por su parte dejó claro que "suele ser injusta", en referencia a lo que le dijo el presentador y este le recordó que lo que también suele ser es "muy torpe". Finalmente, este además le pidió que fuese "más generosa", tanto con el programa como con esos compañeros con los que ha compartido tantos meses de concurso.

La edición más larga del mundo

Paralelamente, el presentador quiso dejar claro que evidentemente se realizan pruebas de recompensa, algo lógico teniendo en cuenta la dureza del programa. Para ello, afirmó que "la edición española es la más larga de todas las ediciones que se hacen a nivel mundial", y explicó que "en el mundo las ediciones suelen durar entre un mes y un mes y medio y en España llevamos tres meses". Vázquez está convencido que "si no hubiese recompensas en las diferentes galas (...) esto sería insoportable". Una explicación que finalmente no fue rebatida por parte de Yiya en directo.