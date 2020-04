Adara revela la razón por la que no entró a defender a su madre en 'Supervivientes 2020'

Los concursantes de 'Supervivientes 2020' recibieron el pasado martes durante la emisión de 'Tierra de nadie' con Carlos Sobera sorpresas de sus familiares. La crisis del coronavirus obligó a la dirección del formato a que no fuesen como suelen ser habitualmente y es que en años anteriores, los familiares han viajado hasta Honduras para reencontrarse en persona con sus hijos o hermanos. Por la pandemia que azota a todo el planeta esto se tuvo que sustituir por conexiones vía Skype, algo que no impidió que la emoción, las lágrimas y la alegría invadiese por completo a los supervivientes, que estaban deseando tener 'cerca' a las personas que más quieren.

Adara Molinero en 'Tierra de nadie'

Lo que sorprendió a muchos es que, tal y como contó Carlos Sobera, Adara Molinero no quiso conectarse para apoyar a su madre Elena Rodríguez. Nadie entendió por qué la ganadora de 'GH VIP 7' no quiso participar en el programa si habitualmente acude al plató del programa y no parece tener mala sintonía con ninguno de sus responsables. Pues bien, la propia Adara ha querido aclararlo y es que tras el aluvión de preguntas recibidas por sus fans, esta ha querido tranquilizarlos y dejar claro que no tiene ningún tipo de problema de salud que le haya impedido conectarse en directo en 'Supervivientes'.

En dos stories publicados en su perfil oficial, esta ha empezado saludando a sus fans y reconociendo que sabe que "estáis un poco preocupados". Adara ha confirmado que "ayer en 'Supervivientes' no me pasaba nada. Lo único que pasó es que hubo un malentendido con el programa". "No voy a entrar en explicarlo (...) ellos se pensaban que tenía que entrar, luego que no tenía que entrar... pero yo estoy bien, no ha pasado nada", ha concluido la chica. De esta forma, Molinero ha dejado claro que fue un problema al entenderse con la organización pero que bajo ningún concepto ha habido ningún tipo de inconveniente con su madre. Por ello, no sorprendería que antes del final de la edición sí la veamos conectar con la abuela de su hijo, a la que defiende en plató.

La reprimenda de Carlos Sobera

Estas palabras llegan después de una dura reprimenda por parte de Carlos Sobera, presentador del espacio. "Adara no se pone, no nos coge el teléfono. ¡Adara, tu madre te necesita aquí!", afirmó el presentador, visiblemente molesto por la presunta falta de disponibilidad de la chica. Una queja que se replicó poco antes de finalizar la entrega de 'Tierra de nadie' emitida en Telecinco en Cuatro. "¿Por qué no has respondido a mis llamadas. Adara, si hubieses entrado, hubieses defendido a Elena, que te necesita en este momento", finalizó el presentador, dejando en un claro mal lugar a Molinero; por ello no sorprende su aclaración casi instantánea en sus redes sociales.