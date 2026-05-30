RTVE retira 'La Promesa', 'Valle Salvaje' y 'Aquí la Tierra' por la visita del papa León XIV

Por Fidel Conejero |

La histórica visita del papa León XIV a España obligará a RTVE a modificar gran parte de su programación habitual durante la próxima semana. La corporación pública ha preparado un amplio despliegue especial para seguir todos los actos previstos entre el 6 y el 12 de junio, una cobertura que afectará especialmente a espacios diarios como 'Mañaneros 360', 'Valle Salvaje', 'La promesa' o 'Aquí la Tierra'.

La cobertura arrancará el sábado 6 de junio con la llegada de León XIV al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, prevista para las 10:30 horas. Los especiales estarán conducidos por Lourdes Maldonado e Ígor Gómez desde Torrespaña, junto a Marc Sala desde la Catedral de la Almudena. A continuación, RTVE ofrecerá en directo los encuentros institucionales en el Palacio Real desde las 11:30 horas. Ya por la tarde, Lourdes Maldonado y Marc Sala volverán a ponerse al frente de un nuevo especial a partir de las 18:00 horas, que incluirá la visita del Pontífice a un proyecto social de Cáritas y la posterior vigilia de oración con jóvenes prevista para las 20:30 horas.

El domingo 7 de junio, la programación especial comenzará a las 10:00 horas con la retransmisión de la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles. El especial estará presentado por Pepa Bueno y Marc Sala. Ya por la tarde, desde las 18:00 horas, Lourdes Maldonado y Marc Sala retomarán la cobertura para seguir el encuentro del Papa con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena, un acto que contará además con la participación de Lara Siscar y Carlos Franganillo.

Elseguirá el encuentro entre León XIV y el presidente del Gobierno,, previsto para las. A lastomará el relevo al frente de un especial centrado en la visita a lasy la. Por la tarde, desde lasconducirá la retransmisión de la oración ante lay del posterior encuentro con la comunidad diocesana en el estadio

El papa León XIV en Guinea Ecuatorial

El martes 9 de junio, la cobertura comenzará con el encuentro del Papa con voluntarios en IFEMA, previsto para las 10:20 horas. Posteriormente, desde las 12:00 horas, Alejandra Herranz y Lorenzo Milá conducirán un amplio especial desde Barcelona que seguirá la llegada del Pontífice al aeropuerto de El Prat y su visita a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulàlia. La jornada concluirá con la retransmisión de la vigilia desde el Estadio Olímpico de Montjuïc a partir de las 20:00 horas, presentada por Cristina Villanueva y Oriol Nolis.

El miércoles 10 de junio, desde las 10:35 horas, Alejandra Herranz y Lorenzo Milá volverán a ponerse al frente de la programación especial para seguir la visita a la prisión de Brians y el desplazamiento posterior a Montserrat. Ya por la tarde, Pepa Bueno y Gemma Nierga conducirán uno de los actos centrales del viaje: la visita a la Sagrada Familia, donde León XIV presidirá una misa y bendecirá la nueva torre del templo a partir de las 19:30 horas.

La recta final se desarrollará en Canarias. El jueves 11 de junio, RTVE cubrirá el traslado del Papa a Gran Canaria y el encuentro con migrantes en Arguineguín, previsto para las 11:40 horas (hora insular), en un especial presentado por Alejandra Herranz. Por la tarde, La 2 y el Canal 24 Horas emitirán la misa desde el Estadio de Gran Canaria.

Finalmente, el viernes 12 de junio, Alejandra Herranz seguirá al frente de la programación especial desde Tenerife para retransmitir la visita a un centro de migrantes, la misa en el Puerto de Santa Cruz y la ceremonia de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, desde donde el Pontífice partirá hacia Roma a las 15:00 horas.

Más de 400 profesionales movilizados

Para cubrir este acontecimiento, RTVE pondrá en marcha uno de sus mayores despliegues técnicos de los últimos años. Más de 400 profesionales participarán en la cobertura, que contará con 17 unidades móviles, cinco estudios, helicóptero, moto, drones y un total de 170 cámaras, además de más de 100 kilómetros de cableado repartidos entre los distintos escenarios de la visita.