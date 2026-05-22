Por Diego López |

C'est fini. 'Emily en París' acabará con su sexta temporada, según ha anunciado la propia Netflix durante el rodaje de esta última tanda de capítulos, que llegarán próximamente a la plataforma. La serie creada por Darren Star rápidamente se convirtió en una de las comedias de mayor éxito de la plataforma.

Amada y odiada a partes iguales, 'Emily in Paris' puso de moda el denominado "hate watching", que no es otra cosa que ver series un poco mamarrachas para criticarlas después en redes sociales o con amigos. Y a mamarrachadas era difícil ganar a Lily Collins y sus amigas. Seis años viviendo en París sin apenas haber mejorado en el idioma; residiendo en un minúsculo apartamento pero estrenando modelitos mañana, tarde y noche; y conquistando a los solteros más ricos y apuestos de toda Francia (y parte del extranjero).

"Hacer 'Emily en París' con este extraordinario elenco y equipo ha sido el viaje de una vida", ha declarado Darren Star. "A medida que nos embarcamos en la última temporada, me gustaría agradecer a Netflix, Paramount, y sobre todo a los fans que han vivido este viaje con nosotros. No puedo esperar a compartir este último capítulo con vosotros. Gracias por dejarnos ser parte de vuestras vidas, inspirando sueños de viaje y el amor por París. Siempre nos quedará 'Emily en París'!".

Darren Star y Lily Collins ruedan 'Emily en París' en Grecia

Por su parte, Lily Collins ha asegurado que "la temporada 6 traerá de vuelta todo lo que os encanta de la serie y servirá como el capítulo final de las aventuras de Emily. Todo el equipo y elenco está trabajando con el corazón para hacer de esta despedida una fantástica temporada, que ahora estamos rodando. No puedo esperar para ver toda la magia que estamos preparando, y para celebrar nuestra temporada final de la manera más chic posible".

'Emily en Grecia' y una estrategia empresarial digna de estudio

'Emily en París' no sólo ha sido un éxito de audiencias para Netflix, también una brillante estrategia empresarial de cómo convertir una serie en un producto diplomático. La ficción se ha ido paseando por media Europa recogiendo créditos fiscales y subvenciones para rodar de aquí y allá.

Además de Francia, la última temporada se trasladó a Italia, y su temporada final lo hará a Grecia. Un escaparate para el turismo sin igual que incluso provocó la intervención del Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, pidiendo que la serie regresara a su país, y provocando una pequeña pelea con el alcalde de Roma.

También, el hecho de que la serie se sitúe en una agencia de publicidad acabó demostrando ser un impresionante escaparate publicitario para colocar el branded content más chic, que diría Emily.