Àngels Barceló abandona la Cadena SER después de más de 20 años

Por Fidel Conejero |

Terremoto en la Cadena SER y en el grupo PRISA. Tras más de dos décadas vinculada a la emisora, Àngels Barceló ha comunicado que no renovará el contrato que mantenía con el grupo y abandonará definitivamente la emisora al término de la presente temporada.

El propio grupo ha confirmado que la periodista dejará de estar al frente de 'Hoy por hoy'. De este modo, la Cadena SER iniciará su programación 2026-2027 el próximo 31 de agosto ya sin Barceló al frente de las mañanas, después del habitual parón veraniego, del que suele hacerse cargo José Luis Sastre.

Aunque no se han dado a conocer oficialmente los motivos de su marcha, la comunicadora ha querido despedirse de los oyentes y de los equipos con los que ha trabajado durante todos estos años. "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores", ha señalado.

Por su parte,, director general de radio y negocio audiovisual de PRISA, ha querido reconocer la trayectoria de Barceló dentro de la cadena: "Trasladamos a Àngels nuestroy agradecimiento por suy su aportación a la SER durante estosen 'A vivir que son dos días', 'Hora 25' y 'Hoy por Hoy'. Los oyentes y nosotrosmucho con ella".

Àngels Barceló empezó la temporada 2025-2026 desde la frontera con Gaza

De Telecinco a convertirse en una de las grandes voces de la SER

Àngels Barceló llegó a la Cadena SER en el año 2005 después de una larga etapa al frente de Informativos Telecinco. Su desembarco en la radio se produjo para hacerse cargo de 'A vivir que son dos días' los fines de semana, sustituyendo a Fernando Delgado.

Durante aquellos años también compaginó su trabajo radiofónico con distintos formatos televisivos en Cuatro, entonces perteneciente todavía al grupo PRISA antes de su venta a Mediaset. Entre otros proyectos, presentó programas especiales relacionados con grandes eventos deportivos como el Mundial de fútbol de 2006, la 'Eurocopa de Fútbol 2008' o el Mundial de 2010, en el que la Selección Española se proclamó campeona del mundo.

Además, en noviembre de 2007, Barceló asumió la dirección de 'Hora 25' tras el fallecimiento de Carlos Llamas, convirtiéndose en una de las voces más influyentes de la radio española en el terreno informativo y de análisis político.

Finalmente, en 2019 dio el salto a las mañanas de la SER para ponerse al frente de 'Hoy por hoy', el principal programa de la emisora y líder histórico de la radio española, según el EGM, puesto que ha ocupado hasta ahora.

La SER pierde una de sus figuras históricas

La salida de Àngels Barceló supone uno de los cambios más importantes para la Cadena SER en los últimos años. La periodista se había convertido en una de las principales referencias informativas y editoriales de la emisora, especialmente en la última etapa al frente de las mañanas.

Por el momento, la cadena no ha anunciado quién asumirá la dirección y presentación de 'Hoy por hoy' a partir de septiembre, aunque la marcha de Barceló abre ahora un importante proceso de renovación dentro de la emisora del grupo PRISA.