'Todo es verdad' abordaba la noche del martes 13 de julio un nuevo capítulo en la trama empresarial de José Luis Moreno. Risto Mejide entrevistaba en directo a Raúl, un administrador de la productora del ventrílocuo. Aunque el invitado prefirió no dar la cara por miedo a las represalias, no dudó en contar todos los detalles de su relación con el productor.

Risto Mejide y Raúl durante la entrevista

Raúl confesaba que estaba siendo investigando por la "Operación Títere". Según explicó, Antonio Aguilera (presunto cabecilla de la trama), le ofreció participar como productor en una serie de José Luis Moreno. "Me ofreció el proyecto, lo acepté y firmamos un contrato con TVE... Yo no tenía experiencia como productor. La producción se financiaba con créditos que se pidieron a los bancos", comenzaba diciendo.

Unos créditos que el protagonista iba a firmar. "Firmé préstamos bancarios para la serie de José Luis Moreno por valor de 200.000 euros", añadía. Además, Raúl contó que todo iba bien hasta que Moreno cortó la serie. "José Luis Moreno cortó la serie y no dijo nada. Yo era el administrador. La gestión de la empresa la llevaba Antonio y los pagos los llevaba José Luis".

Santiago Segura salpicado

Además, durante la entrevista surgía el nombre de Santiago Segura en pleno directo, tras explicar el papel que presuntamente jugaba Amiguetes Entertainment, la productora del humorista. "Santiago Segura fue necesario porque mi productora no tenía el caché suficiente para hacer esta serie en TVE, José Luis no podía firmar en TVE. Me consta que Santiago Segura firmó un contrato para esa serie, no puedo decir si cobró o no".

Un acuerdo que se produjo cuando José Antonio Sánchez era presidente de RTVE. Sin embargo, el ahora Administrador provisional de Telemadrid descolgaba el teléfono para asegurar que "todos los contratos que se firman en RTVE pasaban los controles de asesoría jurídica, Hacienda y Tribunal de Cuentas".